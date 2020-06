TRAPANI – Nella serata di venerdì appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno tratto in arresto Claudio Viviani, trapanese di 47 anni, soggetto ben noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti di polizia in materia di stupefacenti, per spaccio di droga. Nella mattinata di venerdì i Carabinieri, dovendo compiere degli accertamenti in via Mercè, l’hanno notato mentre entrava in uno stabile, dove sta scontando una pena ai domiciliari un’altra persona.

Avendo pertanto il sospetto che l’uomo si portasse lì per attività di spaccio intraprendevano un servizio di osservazione durato alcune ore, monitorando Viviani in tutti i suoi spostamenti. Nel primo pomeriggio, si decideva di intervenire eseguendo una perquisizione personale mentre il Viviani era per le vie del centro storico in attesa con atteggiamento guardingo e nervoso. La perquisizione dava esito positivo: nella tasca del giubbotto indossato veniva rinvenuta una busta in cellophane con all’interno 6 dosi di marijuana impacchettate con carta stagnola.

Nella stessa tasca venivano trovati 60 euro in banconote da 10 e 5 euro e altri 15 euro in monete, ovvero tutti tagli compatibili col prezzo delle singole dosi di marijuana. Si perquisiva quindi anche l’appartamento del 47enne, trovando sul divano altri 57 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, carta per il confezionamento ed euro 735 in banconote di diverso taglio contenute in un portafogli. Viviani è così stato tratto in arresto. Al termine delle formalità di rito veniva posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.