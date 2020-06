PALERMO – Un mese fa avevano tentato di spaccare le vetrine ed entrare e stavolta ci sono riusciti: colpo della banda spaccavetrine in via Enrico Parisi, in pieno centro, a Palermo, dove è stato preso di mira il negozio Visiona. Due persone, come hanno raccontato alcuni testimoni, hanno portato via diversi capi di abbigliamenti e poi sono fuggiti a bordo di un’auto. Gravi i danni alle vetrine dell’esercizio commerciale. Le indagini sono condotte dalla polizia.

(ANSA).