Muore una giovane mamma

CASTELBUONO (PALERMO) – E’ morta gettando il piccolo centro sulle Madonie, in cui tutti la conoscevano, nel dolore più profondo. Marienza Di Paola, una giovane mamma, viene ricordata dagli amici come “una ragazza con una grande gioia di vivere”, “una donna forte, che viveva per la sua famiglia”. Il paese di Castelbuono, dove Marienza abitava con il marito e i due figli piccoli, è stato letteralmente sconvolto dalla notizia. Decine i post sui social di chi vuole manifestare il proprio dolore per la morte della donna: “Non ci credo – scrive l’amica Rosaria – sembra impossibile che una ragazza con la tua energia, con i tuoi sogni e la tua allegria abbia avuto un destino del genere”.

“Rimarrai sempre nei cuori di chi ti ha conosciuto e ti ha amata”, aggiunge Maria. E ancora: “Caro angelo, rimarrai sempre nel mio cuore, fai buon viaggio”. Grazia racconta le lacrime di Castelbuono, la disperazione per una giovane vita spezzata e il dolore per una famiglia profondamente colpita.

“Al mio paese c’è un gelido silenzio – scrive -. Nessuno osa aggiungere parole allo strazio raccontato anche da un cielo plumbeo. È morta una mamma, una ragazza di neanche quarant’anni che lascia due bambini piccoli, un marito e due genitori attoniti, pietrificati davanti a così tanto dolore. Una mamma è un manto di carità che avvolge chi ama, e non poter sentire più, per tutta la vita, quel caldo abbraccio, è pena che non conosce rimedio”. E poi aggiunge: “Conosco gli occhi lucidi di chi non può pronunciare la parola “mamma”, conosco la voce tremante di chi si sforza di fissare nel tempo immagini, sensazioni, voci, che il destino crudele ha portato via. Oggi il mio pensiero è tra le strade di Castelbuono, tra i vicoli in cui anche il rumore dei passi risulta fastidioso, sotto l’ombra delle montagne dove anche l’aria odora di lacrime”.