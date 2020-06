TopLegal Awards 2019 Sud

PALERMO – Lexia Avvocati è risultato vincitore del premio studio dell’anno per il Sud Italia, nell’ambito della cerimonia per l’assegnazione dei TopLegal Awards, giunta alla tredicesima edizione. In occasione dell’evento annuale, tenutosi a Roma nei giorni scorsi, sono stati assegnati i riconoscimenti alle eccellenze nel settore legale italiano, alla presenza di oltre duecento avvocati provenienti da tutto il territorio nazionale. Lexia Avvocati ha avuto la meglio su un gruppo di otto finalisti, che erano stati selezionati dalla commissione tecnica composta da figure apicali delle direzioni legali, fiscali e finanziarie di grandi aziende italiane ed estere, sulla base delle segnalazioni provenienti dal centro studi del mensile TopLegal, rivista di riferimento per il mercato degli avvocati. Nella motivazione della commissione si fa riferimento al successo ottenuto dallo studio in alcuni contenziosi tributari di rilevante valore e l’adozione di un innovativo sistema proprietario per la gestione delle pratiche. È il primo anno che il premio per la categoria “Sud Italia” viene assegnato a uno studio palermitano. «Sono davvero orgoglioso di avere raggiunto questo traguardo professionale. Desidero ringraziare in modo particolare tutti i colleghi per il costante impegno e per la passione dedicati al perseguimento degli obiettivi dei nostri clienti. Siamo anche particolarmente soddisfatti per il fatto che il riconoscimento alla nostra organizzazione, operante su tutto il territorio nazionale, sia stato attribuito proprio per l’attività svolta nella città di Palermo». Lo afferma l’avvocato tributarista Alessandro Dagnino, presidente del comitato di gestione nazionale di Lexia Avvocati, che nella stessa serata ha ricevuto anche due nomination come professionista dell’anno per i premi “consulenza fiscale” e “contenzioso Corte di cassazione”. Nato nel 2016 dall’unione di studi legali di Palermo, Roma e Milano, Lexia Avvocati annovera oltre cinquanta professionisti nelle tre sedi italiane. È presente anche a Londra e Skopje e nel 2020 aprirà una nuova sede a New York e ha programmato l’avvio di un desk in Cina. I settori di specializzazione sono il diritto tributario, societario e della crisi d’impresa. Della sede di Palermo, guidata dal tributarista Alessandro Dagnino, fanno parte quindici professionisti organizzati in dipartimenti. Coordinatori dei dipartimenti sono il partner Andrea Vincenti (diritto societario), nonché i senior associate Ambrogio Panzarella (diritto finanziario), Davide Ferrigno (contenzioso tributario) e Roberto Salomone (diritto esattoriale)