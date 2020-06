L’Ersu di Palermo ha un nuovo Cda

PALERMO – Stamattina si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Ersu di Palermo, che resterà in carica per i prossimi quattro anni. Il Cda è composto dal presidente Giuseppe Di Miceli, la rappresentante dei docenti universitari Antonella Sciortino, e Adelaide Carista, Giorgio Gennusa ed Emanuele Nasello, eletti rappresentanti dagli studenti universitari e dell’Alta formazione artistica e musicale (Afam) della Sicilia occidentale.

“Al Presidente Di Miceli e ai membri del Consiglio di amministrazione auguro buon lavoro”, ha detto l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione Roberto Lagalla, intervenuto durante la seduta d’insediamento. “Rinnovo la mia disponibilità e quella del governo Musumeci a lavorare in costante sinergia – ha aggiunto -, al fine di garantire sempre più alti livelli di qualità nell’erogazione dei servizi agli studenti universitari di Palermo. L’Università sta vivendo un momento delicato e serve operare affinché le richieste espresse dagli studenti, oggetto delle contestazioni dell’ultimo periodo, possano trovare le giuste risposte.

Fra le emergenze spicca quella relativa alla residenzialità universitaria, “alla quale – afferma Lagalla – spero possa darsi soluzione; a questo si aggiunge la necessità di un maggiore incremento delle risorse nazionali e regionali per il diritto allo studio, in modo da ampliare la copertura delle borse di studio dei richiedenti che ad oggi si attesta intorno al 70 per cento, una percentuale già alta che spero possa ulteriormente incrementarsi. Auspico – conclude – che il dialogo ed il confronto produttivo tra tutte le parti coinvolte possa facilitare il raggiungimento di questi obbiettivi”.

“Da oggi l’ente può rilanciare la propria regolare attività nell’esercizio dei pieni poteri – ha detto il presidente dell’Ersu Di Miceli –. Desidero ringraziare, congiuntamente a tutto il Consiglio di amministrazione, l’assessore Roberto Lagalla per la sua presenza durante l’odierna seduta di insediamento nella quale ha portato il suo indirizzo politico, manifestando chiaramente l’attenzione del governo regionale sul tema del diritto allo studio universitario. Il Consiglio di amministrazione nella sua interezza, adesso, è chiamato ad affrontare e risolvere tutte le questioni aperte con risposte nell’immediato – prosegue -, ma anche con una programmazione e progettualità che dia una prospettiva nel tempo, con obiettivi ambiziosi ma concreti, nel medio e lungo termine, sia in termini di benefici, come le borse di studio, che di servizi, come l’edilizia residenziale e la ristorazione, dando soddisfazione all’utenza costituita da tutti gli studenti universitari e dell’alta formazione artistica e musicale della Sicilia occidentale.

“Anche con quest’obbiettivo dovremo attivare tutte le sinergie possibili con le istituzioni presenti sul territorio – rilancia il presidente –, garantendo pari opportunità nell’accesso agli studi e sempre maggiore qualità dei servizi resi agli studenti”. Quindi anche il professor Di Miceli menziona l’emergenza residenzialità: “Uno dei primi atti che il Cda adotterà sarà relativo proprio al reperimento, sia sul mercato che attraverso istituzioni pubbliche presenti sul territorio, di idonee soluzioni abitative per fare fronte all’emergenza residenziale universitaria determinata dalla cresciuta richiesta di posti letto e dall’aumento, in termini percentuali, del bacino di studenti aventi i requisiti per accedere ai servizi e ai benefici dell’Ersu”.