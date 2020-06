PALERMO – E’ stato sorpreso mentre vendeva sigarette di contrabbondo ed è scattata la sanzione per P.C, un quarantenne colto in flagranza durante i controlli dei finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Palermo. Le sigarette, per un totale di un chilo e seicento grammi, sono invece state sequestrate. Gli accertamenti però non sono finiti qui: i baschi verdi hanno infatto eseguito ulteriori verifiche e scoperto che il contrabbandiere era uno degli assegnatari dee reddito di cittadinanza, è quindi anche partita una segnalazione all’inps.

“Complessivamente, nel corso del 2019 – spiegano dal comando della Guardia di finanza di Palermo – sono stati sequestrati , nell’area metropolitana, oltre 600 chili di Tabacchi Lavorati Esteri di contrabbando nel corso di circa 200 interventi, a seguito dei quali sono stati segnalati all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 88 soggetti. Tra questi 19 verbalizzati sono risultati percettori di Reddito di Cittadinanza e sono stati segnalati all’Inps. I quotidiani servizi di controllo economico del territorio saranno intensificati nel corso delle festività natalizie, a tutela dei consumatori e delle imprese che operano nel rispetto della legge”.