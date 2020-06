SCIACCA (AGRIGENTO) – La procura della Repubblica di Sciacca (Agrigento) ha aperto un fascicolo d’indagine per accertare le cause della morte di Vincenza Oliveri,una donna di 70 anni deceduta durante il ricovero all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. I suoi familiari hanno presentato un esposto. Sequestrata la salma e disposta l’acquisizione della relativa cartella clinica. I funerali, previsti per la giornata di ieri, sono stati annullati e rinviati a data da destinarsi.

(ANSA).