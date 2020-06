In copertina la scrittrice e il comandante del peschereccio che salvò i migranti.

Stefania Auci, l’autrice del bestseller dell’anno, “I leoni di Sicilia”, e Carlo Giarrratano, il comandante del peschereccio di Sciacca che ha salvato la vita a cinquanta migranti alla deriva nel Mediterraneo. Sono loro due i siciliani dell’anno secondo il mensile I love Sicilia, che dedica loro la copertina del suo nuovo numero. Auci e Giarratano sono stati scelti dalla rivista come gli interpreti da un lato della fantasia e della creatività dei siciliani e dall’altro del grande cuore e del coraggio degli isolani. Fotografati da Giuseppe Gerbasi all’Arenella di Palermo, davanti alla Tonnara Florio, Auci e Giarratano si raccontano alla penna di Gaetano Savatteri. Il numero è in edicola e si può acquistare anche on line nella versione digitale qui.