MESSINA – Un vasto incendio divampato dopo la mezzanotte ha devastato il parco auto di un’officina in via Roma all’Annunziata a Messina. L’officina già in passato aveva subito danneggiamenti. In una occasione erano stati esplosi verso gli uffici diversi colpi di arma da fuoco. Oltre otto le auto andate totalmente distrutte. Indagini serrate e avvolte dal più stretto riserbo da parte dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia Messina centro. Utili ai fini investigativi potrebbero risultare le riprese dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.