VALGUARNERA (ENNA) – Abbandonavano il loro posto di lavoro al Comune di Valguarnera per andare a pascolare le pecore. Due persone B.G., 59 anni e B.S., 65 anni sono state denunciate nel corso di una operazione della Polizia, denominata ‘Pecora nera’, con l’accusa di falsa attestazione della presenza in servizio e truffa aggravata ai danni dello Stato. Disposto anche l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’inchiesta ha svelato che i due dipendenti si allontanavano dal posto di lavoro, per periodi di tempo più o meno prolungati, per recarsi a casa, andare a fare la spesa, accompagnare familiari e per altre attività di natura strettamente privata. Uno dei due, mentre risultava presente in ufficio, usciva per portare il proprio gregge di ovini al pascolo in una campagna non distante dalla sua abitazione. (ANSA).