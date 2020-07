Mastella ricoverato

L'ex ministro ed ex parlamentare si sarebbe recato in ospedale per controlli di routine

BENEVENTO – Il sindaco di Benevento ed esponente di Forza Italia Clemente Mastella è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Pio, dopo un malore. Alcune agenzie stampa riferiscono che l’ex ministro ed ex parlamentare si trovava nella struttura ospedaliera per controlli di routine, quando avrebbe accusato difficoltà respiratorie legate ad asma bronchiale. Si apprende che al momento le sue condizioni di salute non sarebbero preoccupanti. Mastella, classe 1947, ha militato sia nel centrosinistra che nel centrodestra; dal 2016 è il primo cittadino del capoluogo sannita.