Ha lamentato la mancanza in manovra di fondi per la scuola e l'università. "Il governo doveva avere più coraggio"

Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, a quanto confermano fonti di Palazzo Chigi, ha consegnato la lettera di dimissioni al premier Giuseppe Conte. Il ministro nelle ultime settimane ha più volte lamentato la mancanza in manovra di fondi per la scuola e l’università. Secondo quanto riferiscono diverse fonti di maggioranza, Fioramonti potrebbe lasciare il M5s per fondare un gruppo parlamentare autonomo, ma ‘filogovernativo’, come embrione di un nuovo soggetto politico. Da parte del governo ci sarebbe voluto ‘più coraggio’, ma ‘pare che le risorse non si trovino mai quando si tratta della scuola e della ricerca’.

Lorenzo Fioramonti lascia il suo incarico di ministro dell’Istruzione con una lettera al premier Conte, lamentando la mancanza di fondi in manovra per garantire quella che chiama ‘linea di galleggiamento’ finanziaria. ‘Eppure – osserva l’esponente 5Stelle – si recuperano centinaia di milioni di euro in poche ore da destinare ad altre finalità quando c’è la volontà politica’. Fiducia nel premier per la nuova nomina viene espressa da fonti 5Stelle: il governo è al lavoro e la scuola non può aspettare, sottolineano.

Ma è scontro nel M5s sulle dimissioni del ministro dell’Istruzione Fioramonti. ‘Trovo stucchevole che chi professa coraggio agli elettori poi scappi dalle responsabilità politiche. Se hai coraggio, non scappi’, scrive su Fb la ministra della Pa Fabiana Dadone, anche lei dei Cinque Stelle. ‘Se condividi davvero una battaglia, non scappi, ma mangi sale quando devi e porti avanti in progetto (ammesso che lo si abbia mai realmente condiviso). La coerenza è per lo più un pregio, ma a volte rischia di sconfinare nella sterile testimonianza che, peraltro, si addice poco a chi occupa posizioni di responsabilità’, aggiunge. In una lettera al premier Conte, Fioramonti ha spiegato la decisione di lasciare il governo con il ‘poco coraggio’ nell’assegnare risorse alla scuola.