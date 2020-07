Tsunami e distruzione, 15 anni fa 250 mila morti

L'apocalisse in Thailandi e Sri Lanka. Le onde arrivarono a 20 metri.

Il 26 dicembre di 15 anni fa il terremoto di Sumatra: una scossa di magnitudo 9.1 generò un violentissimo tsunami – con onde che in alcuni punti superarono i 20 metri d’altezza – che causò circa 250mila morti. La scossa, alle 7.59 ora locale, fu poi classificata come la terza più potente degli ultimi 60 anni. L’epicentro nell’Oceano Indiano. Il fondale si sollevò, con onde anomale che viaggiarono per migliaia di chilometri, raggiungendo le coste di 14 Paesi di 3 continenti, compresa l’Africa. Nella tragedia morirono anche 40 italiani, tra Thailandia e Sri Lanka.

(ANSA)