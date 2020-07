Un morto sulla Palermo-Messina

La vittima è Vincenzo Nicoletti. Il figlio Giuseppe è in prognosi riservata. I messaggi degli amici. E il nostro.

PALERMO – Incidente mortale sull’autostrada A20 Palermo Messina, nei pressi del casello di Cefalù. Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito nello scontro tra un Suv e un autocarro. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Giglio di Cefalù. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco per estrarre i corpi della vittima e del ferito rimasti incastrati tra le lamiere. Indagano gli agenti della polizia stradale. La vittima è Vincenzo Nicoletti, nato a Catanzaro, di 75 anni.

Dalle lamiere è stato estratto anche il figlio Giuseppe, di 38 anni, trasportato all’ospedale di Cefalù. E’ stato sottoposto ad intervento chirurgico. La prognosi è riservata.

In queste ore sulla pagina Facebook del giovane stanno arrivando tanti incoraggiamenti: “Forza svegliati”, “ti aspettiamo” scrivono molti amici. Una pioggia d’affetto per Giuseppe, che in queste ore sta lottando dopo il tremendo impatto.

Un incoraggiamento al quale si unisce la redazione di LiveSicilia: Giuseppe ha collaborato molti anni fa col nostro giornale, dove ha lasciato un bellissimo ricordo. Quindi anche da LiveSicilia, per quello che vale, l’augurio di superare presto questo terribile momento. Forza, Giuseppe.