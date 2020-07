MESSINA – Paura ieri sera sulla tangenziale di Messina, per l’incendio di un’auto e di un camion che trasportava frutta. La Smart ha preso fuoco poco prima dello svincolo di Gazzi, il mezzo pesante è invece stato avvolto dalle fiamme nelle vicinanze dello svincolo San Filippo, in direzione Palermo. In entrambi i casi è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Per fortuna non si è registrato alcun ferito, ma i due incendi hanno provocato forti rallentamenti al traffico, con automobilisti incolonnati per diverse ore.