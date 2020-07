Messina, l’incendio divampa in casa

MESSINA- Tragedia in serata Messina. Una donna 70enne, Anna Alibrandi, ha perso la vita tragicamente a seguito di un improvviso incendio divampato nella sua casa di via Boner. Agghiacciante la scena che si è presentata davanti ai vigili del fuoco che sono accorsi sul posto dopo una chiamata di emergenza che segnalava l’incendio in quella casa. Dopo aver spento le fiamme, i pompieri hanno rinvenuto il cadavere della donna sul suo letto semicarbonizzato. La donna da qualche settimana era allettata per delle problematiche sorte in seguito a una caduta. A salvarsi solo il cane della donna, uno Yorkshire. Sul posto sono così intervenute anche le forze di polizia e il medico legale per i rilievi del caso e una prima ispezione cadaverica che aiuteranno a ricostruire quanto accaduto e il motivo che ha portato al decesso della donna in maniera così tragica.