PALERMO – I clown, le acrobazie, i ballerini, le luci. Anche oggi il circo Darix Orfei è andato in scena al piazzale Lennon (ex Giotto) di Palermo, ma lo ha fatto con un pubblico particolare, fatto di bambine e bambini disagiati e che vivono un momento di difficoltà, ospitati anche in case-famiglia e provenienti da diversi quartieri come Bonagia, Capo, Acquasanta, Mondello e Partanna. Lo show, organizzato con il contributo di Salvo Barone e del consigliere comunale Ottavio Zacco (Italia viva), ha ricevuto il saluto del sindaco Leoluca Orlando che oggi era a Roma. “E’ stato bello poter regalare un momento di felicità a tanti bambini e vederli sorridere – dice Barone – Grazie al circo Darix Orfei che ci ha dato questa possibilità”.