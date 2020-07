Trovato al night club, ma era ai domiciliari: 86enne nei guai

La sua “passione” per la vita notturna l’ha tradito. Un 86enne è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Valledoria, nel Sassarese, in un night club mentre avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari per ricettazione. L’anziano, rivela La Nuova Sardegna, è stato bloccato in compagnia di due donne straniere e ora rischia di finire in carcere con l’accusa di evasione.