MESSINA – Il gup ha rinviato a giudizio per omicidio Cristian Ioppolo, il giovane che è accusato di avere ucciso la fidanzata Alessandra Musarra, nella sua casa di Messina, nel marzo 2019. Il gup ha anche rigettato anche la richiesta di effettuare una perizia psichiatrica e di giudizio con il rito abbreviato “condizionato”. Invece si dovrà attendere quanto deciderà la Cassazione sull’istanza presentata dell’avvocato Alessandro Billè, legale di Ioppolo, per valutare se ci sono i presupposti per trasferire il processo a Reggio Calabria, dopo i momenti di tensione scoppiati in aula nel corso della prima udienza.