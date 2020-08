VILLAFRANCA TIRRENA – Un incendio è divampato in un capannone, a Villafranca Tirrena, nel Messinese. È accaduto nell’area dell’ex “Pirelli“, lato mare. Sul posto impegnati sono stati impegnati nello spegnimento delle fiamme i vigili del fuoco del distaccamento di Villafranca Tirrena. A dare l’allarme sono stati gli automobilisti di passaggio che in poco tempo hanno visto alzarsi fiamme altissime. Fortissimo anche l’odore acre di bruciato che in breve tempo ha investito le abitazioni vicine. I carabinieri indagano sulle origini del rogo, non escludono nessuna ipotesi.