PALERMO – Aveva appena raccolto le quote condominiali nel palazzo che amministra quando è stato bloccato e rapinato. A finire nel mirino un commercialista palermitano, minacciato con una pistola da due malviventi in via Padre Giuseppe Puglisi, nella zona di Brancaccio.

In base a quanto la vittima ha raccontato ai carabinieri, stava rientrando in macchina quando è stato avvicinato dai due rapinatori: gli hanno puntato l’arma e l’hanno costretto a consegnare il denaro, più di tremila euro in contanti.

Una volta in possesso del bottino, i due si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Le indagini per rintracciarli sono in corso, al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere della zona, che potrebbero avere immortalato i rapinatori in azione.