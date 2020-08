PALERMO – Quattro sono già stati identificati, altri lo saranno presto. Sono una decina i ragazzi che avrebbero preso parte, con ruoli diversi, all’aggressione subita dal ventenne senegalese in via Cavour. Vivono nei quartieri Brancaccio e Sperone, sono tutti minorenni, tranne uno che, però, avrebbe avuto un ruolo marginale. Ecco perché il fascicolo è stato trasferito per competenza alla Procura per i minorenni.

Questi i fatti finora ricostruiti grazie al racconto della vittima e a due uomini intervenuti in suo soccorso: Boubacar Kande, giunto tre anni fa in Sicilia in uno dei tanti viaggi della speranza, è appena uscito da un ristorante in centro dove lavora in prova; è in bici quando viene colpito con un pugno allo stomaco da un ragazzino senza alcuna apparente motivazione. Gli urlava “negro di merda”.

Il senegalese, che ha 20 anni, reagisce e riesce ad allontanare l’aggressore e i suoi due amici amici, anche loro giovanissimi, mentre si trova fra via Valenti e via Spinuzza. Poche centinaia di metri più in là, in via Cavour, ad attenderlo trova i tre ragazzini di prima ma in compagnia di altri amici. Gli lanciano addosso i caschi e iniziano a colpirlo. Boubacar si difende, brandendo la catena con cui lega la bicicletta.

Il branco, come le telecamere di Bankitalia avrebbero registrato, si allontana anche per il sopraggiungere di due persone, lo psicologo Giorgio Rausa e l’allenatore di canottaggio, Corrado Luna. I due testimoni confermano che il giovane era accerchiato da un gruppi di ragazzi, alcuni lo picchiavano mentre altri probabilmente si godevano lo spettacolo. I poliziotti sono riusciti a identificare alcuni dei presenti. Compreso il maggiorenne a cui è stato sequestrato il telefonino per accertare, attraverso i suo contatti, altri eventuali partecipanti.