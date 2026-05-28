 Cina, intelligenza artificiale sempre più integrata nei processi industriali
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TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La World Intelligence Expo 2026 ha preso il via oggi nella municipalità di Tianjin, nella Cina settentrionale, riunendo oltre 700 espositori per presentare tecnologie, prodotti e scenari applicativi all’avanguardia nel campo dell’intelligenza artificiale (IA).

Co-organizzata dai governi municipali di Tianjin e Chongqing, la fiera di quattro giorni ha come tema “Intelligenza: ampio spazio di sviluppo, motore per una crescita sostenibile”. L’evento presenta sette aree espositive dedicate a IA incarnata, tecnologie di base dell’IA fondamentali, economia a bassa quota ed esplorazione spaziale commerciale, con una superficie complessiva di 130.000 metri quadrati.

L’evento ha attirato aziende leader, tra cui società Fortune Global 500 e importanti imprese nazionali del settore dell’intelligenza artificiale.

L’integrazione industriale dell’IA sta accelerando, favorendo il miglioramento dell’efficienza nei settori tradizionali e promuovendo nuovi modelli commerciali, hanno affermato gli esperti del settore presenti alla fiera.

Il vice ministro dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione Ke Jixin ha dichiarato che il ministero collaborerà con tutte le parti interessate per promuovere uno sviluppo di alta qualità dell’industria dell’IA, portando avanti l’iniziativa “IA + manifattura”, rafforzando le capacità di innovazione e migliorando l’ambiente industriale.

Liu Liehong, a capo dell’Amministrazione nazionale dei dati, ha affermato che i dataset di alta qualità rappresentano sia una risorsa tecnica sia un motore di innovazione per l’aggiornamento intelligente della manifattura avanzata.

“Sosteniamo i leader di settore e le entità pilota nella manifattura industriale nella costruzione di dataset industriali di alta qualità in aree chiave, tra cui produzione automobilistica, cantieristica navale, trasporto ferroviario, metalli non ferrosi e settore petrolchimico”, ha aggiunto Liu.

La fiera proseguirà fino a domenica. Durante l’evento saranno presentati oltre 200 nuovi prodotti, tecnologie, risultati e rapporti di ricerca, riguardanti IA incarnata, veicoli intelligenti connessi, economia a bassa quota, manifattura intelligente e vita smart.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-

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