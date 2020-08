È stata fruttuosa la trasferta milanese della dirigenza di Airgest, società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, guidata dal presidente Salvatore Ombra, che ha portato rassicurazioni da Ryanair e nuove rotte con Sky Alps. Il direttore sviluppo rotte di Ryanair, Niall O’Connor ha confermato, infatti, di voler continuare ad investire su Trapani, con un aumento di traffico, nonostante la forte contrazione dell’aviotrasporto, con relativa cancellazione delle rotte e chiusura di basi. Lo comunica una nota stampa della società di gestione.

Le nuove rotte dall’inizio dell’estate

Con il presidente e il ceo di Sky Alps, Joseph Gostner e Alex Spinato, invece, si è decretato l’ingresso a Trapani della nuova compagnia area con ben due voli giornalieri, entro l’estate, già dai primissimi di giugno, il Trapani Bolzano e il Trapani Roma. Confermate, per ora, con Ryanair, il Bologna e il Bergamo. Ce ne saranno anche delle altre, a partire dall’inverno, ma non sono ancora state ufficializzate. Agli incontri erano presenti il direttore generale di Airgest, Michele Bufo e il responsabile dell’amministrazione, Dario Sorbello a cui sarà affidata all’analisi dei dati e la definizione della parte contrattualistica.

Ryanair investirà su Trapani nonostante la crisi del traffico aereo

«Esprimo grande soddisfazione per il proficuo risultato nell’ottica di aumentare l’offerta dal nostro aeroporto – ha commentato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -. Le nuove rotte con Sky Alps sono frutto di un lungo periodo di interlocuzioni e di un’ottima trattativa. Abbiamo avuto – aggiunge – un incontro estremamente positivo, di diplomazia ed apertura, anche con Ryanair, in cui è stato tracciato il percorso da seguire, con la conferma da parte del vettore irlandese di voler continuare a investire per il futuro su Trapani, già a partire dalla stagione invernale e con un incremento forte di traffico nella Summer 2021. La soddisfazione c’è ed è grande – ha sottolineato Ombra – ma c’è anche tanta responsabilità perché tutti i progetti futuri passano dal rispetto dell’impegno di saldare entro aprile il debito contratto con il vettore in passato. Ho confermato che sarà fatto, così come la Camera di commercio ci ha assicurato».