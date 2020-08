PALERMO – “Sembra incredibile ma queste foto sono state scattate oggi pomeriggio in via della Libertà, lungo la strada più bella di Palermo”. Sono le parole dell’associazione dei Comitati civici, che segnalano lo stato di degrado della centralissima arteria cittadina, cuore del ‘salotto’ di Palermo. “Sacchi di spazzatura (è saltato il turno di raccolta dell’organico?), cestini gettacarte distrutti – continuano – marciapiedi fortemente dissestati e pericolosi per i passanti, lavori in corso, segnalati con la reticella da cantiere, da oltre sei mesi. Evidentemente ci vuole tempo, tantissimo, per riparare un mattone di vetro cemento come quello di piazza Alberico Gentili, oppure la buca profonda circondata da sacchi della spazzatura, tanto per completare l’opera. Non possiamo abituarci a questo e tacere, non è possibile continuare così. Chiediamo interventi tempestivi per la sistemazione delle due buche transennate, per la riparazione dei marciapiedi pericolosamente dissestati e per la rimozione dei cestini vandalizzati. Non è più accettabile un degrado ambientale del genere.”