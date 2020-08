MONREALE – Per i siciliani la Targa Florio è semplicemente “a cursa”, ossia la corsa per antonomasia. Ideata e organizzata dall’imprenditore palermitano Vincenzo Florio agli inizi del secolo scorso, si è disputata per ben 103 volte: dal 1906 al 1977 come gara di velocità e dal 1978 ad oggi come competizione di carattere rallistico. È la corsa automobilistica più antica al mondo e tra i vincitori che figurano nel relativo “albo d’oro” vi sono campioni di eccellente valore come Stirling Moss, JoBonnier, Rolf Stommelen, JoSiffert, Brian Redman,Gijs Van Lennep e Gérard Larrousse, nonché gli italiani Felice Nazzaro, Achille Varzi, Tazio Nuvolari, Luigi Villoresi, Lorenzo Bandini, Nino Vaccarella, Arturo Merzario e Sandro Munari, solo per citare i più conosciuti al grande pubblico.

Da alcuni anni, per rievocare i fasti della leggendaria “cursa”, nella stagione autunnale si svolge la Targa Florio Classica, la cui edizione 2020è in programma dal 15 al 18 ottobre, organizzata dall’Automobile Club Palermo in collaborazione con Aci, Aci Sport e Aci Storico; le vetture ammesse sono distinte in tre categorie: quelle prodotte sino al 1977 (“Classic”), quelle prodotte dal 1978 al 1990 (“Legend”) e le Gran Turismo stradali; l’evento include, inoltre, il “Ferrari Tribute”,riservato a possessori di autovetture costruite a Maranello dal 1991 in avanti.

Per la prima volta, quest’anno la Targa Florio Classica farà tappa a Monreale: per definire gli accordi al riguardo, ieri pomeriggio si è svolto al Palazzo di Città un incontro tra gli organizzatori della manifestazione motoristica e l’amministrazione municipale, rappresentata dal sindaco Alberto Arcidiacono, dall’assessore al turismo Geppino Pupella e dal presidente del consiglio comunale Marco Intravaia.

“Sono davvero orgoglioso di poter annunciare che la nostra città ad ottobre andrà ad ospitare questo evento, che è senza dubbio di rilevanza internazionale – afferma il sindaco Arcidiacono – ed è indiscutibilmente di altissimo prestigio. È stato possibile ottenere questo grande risultato grazie alla disponibilità manifestata dal direttore generale di Aci Sport, Marco Rogano, a cui a nome di tutta la cittadinanza esprimo la miapiù sentitagratitudine; ma ritengo doveroso ringraziare anche Nicola Giacopelli e Maurizio Valerio, che si sono fatti promotori dell’iniziativa eche mi hanno messo in contatto con il curatore del museo della Targa Florio di Termini Imerese, Nuccio Salemi, che con straordinaria passione si ègenerosamente prodigato per regalare a Monreale questo sogno”.

Nelle settimane a venire sarà reso noto il programma definitivo della manifestazione e verranno ufficialmente aperte le iscrizioni: non è difficile ipotizzare che, come lo scorso anno, prenderanno parte a questa nuova edizione della Targa Florio Classica e del Ferrari Tribute oltre 160 equipaggi, provenienti da ogni parte del mondo.