PALERMO – Anche nella Seconda circoscrizione del comune di Palermo fa il suo debutto il gruppo di Italia Viva, composto dai consiglieri Giacomo Viscuso e Andrea Orilia, con il primo designato capogruppo.

“Siamo molto contenti per questo ulteriore traguardo – dice il capogruppo di Sicilia Futura-Italia Viva al consiglio comunale, Gianluca Inzerillo – Il nostro partito continua a radicarsi nel territorio grazie all’impegno di tanti bravi amministratori. In Seconda circoscrizione c’è molto lavoro da fare e Italia Viva non farà mancare il suo apporto nell’azione di rilancio di questa porzione di città”.