PALERMO – “Una cena contro l’ignoranza e il razzismo”. Parte così l’invito alla serata organizzata dall’associazione ‘Moltivolti’: l’appuntamento è per stasera, mercoledì 19 febbraio, nei locali nel cuore di Ballarò, in cui saranno presenti gli studenti cinesi dell’Università di Chongqing, in Italia da sei mesi grazie al gemellaggio che prosegue ormai da nove anni con il dipartimento di Scienze Umanistiche/ItaStra dell’Università di Palermo.

“Vi invitiamo a una cena contro l’epidemia dell’ignoranza e del razzismo – spiegano dall’associazione -. Una serata che nasce dalla voglia di opporsi all’ondata di fake news scaturite in seguito all’epidemia del nuovo coronavirus. Si tratta di un menù pensato insieme ai ragazzi e alle ragazze dell’università SISU”.

Presenti all’iniziativa anche i rappresentanti dell’associazione Cinesi d’Oltremare, con il direttore Marco Mortillaro, il presidente e il vice presidente che già nelle scorse settimane hanno dato vita ad appuntamenti volti ad allontanare la psicosi per il coronavirus.