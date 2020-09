AGRIGENTO – Un uomo di 32 anni, Giuseppe Terrosi, è morto la scorsa notte in un incidente stradale in via Teatro Tenda a San Leone, Agrigento. Era seduto sui sedili posteriori della Peugeot 207 che, per cause ancora non chiare, s’è schiantata contro un muretto di cinta. Tre le persone, fra cui il conducente dell’utilitaria, ferite e portate nell’ospedale San Giovanni di Dio. Indagano i carabinieri.

*Aggiornamento

Con l’accusa di omicidio stradale è stato arrestato M. M., 49 anni, di Agrigento, alla guida della Peugeot 207 che, all’alba, s’è schiantata contro il muretto di cinta di via Dei Borboni a San Leone provocando la morte di Giuseppe Terrosi, 32 anni. L’uomo guidava ubriaco. L’ indagato, su disposizione del sostituto procuratore di turno andrà ai domiciliari. Per ora si trova all’ospedale “San Giovanni di Dio”. A restare ferito, ma non in maniera grave, nell’incidente stradale che non ha coinvolto nessun altro mezzo anche un altro agrigentino. Erano, infatti, tre e non quattro le persone che erano sull’utilitaria.

(ANSA).