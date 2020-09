PALERMO – ‘La manovra finanziaria nella legge di Bilancio 2020 – Analisi delle refluenze sulla programmazione e gestione degli enti locali’. Questo il tema del convegno organizzato dall’Asael, associazione che riunisce gli amministratori locali siciliani, per mercoledì 26 febbraio a Misilmeri, nel Palermitano. L’incontro si terrà al palazzetto della Cultura ‘G. Sucato’, in via Vittorio Emanuele 398. Oltre ai saluti del sindaco di Misilmeri, Rosalia Stadarelli, previste l’introduzione dei lavori da parte del presidente dell’Asael, Matteo Cocchiara, e la relazione di Francesco Bruno, presidente onorario Ardel ed esperto in contabilità degli enti locali. Questi gli argomenti che verranno trattati: la programmazione 2020/2022; i nuovi equilibri di bilancio; le entrate; la spesa; i nuovi adempimenti gestionali e le semplificazioni in tema di tesoreria. “La particolare situazione finanziaria in cui versa la gran parte dei nostri enti locali siciliani necessita di una opportuna ed approfondita disamina delle problematiche che investono amministratori e burocrati in vista della prossima scadenza per l’approvazione degli strumenti di programmazione annuale e pluriennale”, dicono dall’Asael.