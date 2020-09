PALERMO – L’aggressione era scattata dopo il no dell’autista: quel giovane non poteva salire a bordo del mezzo con al bici elettrica. Dopo un mese e mezzo di indagini scatta l’arresto per Cristian Monte, 20enne pregiudicato palermitano della zona di Corso Dei Mille, ritenuto responsabile dell’assalto. I fatti, avvenuti al capolinea di piazza Cupani, risalgono alla notte dello scorso 18 gennaio: in base a quanto ricostruito dalla polizia, il ragazzo, probabilmente in stato di ebbrezza, avrebbe tentato di salire sull’autobus con il mezzo. All’invito dell’autista ad allontanarsi è scattata la violenza: l’aggressore ha aperto il gabbiotto dell’autista, ha ripetutamente colpito la vittima che, seppur a fatica, è riuscita a respingerlo; il malvivente è poi sceso dal mezzo pubblico, si è munito di una spranga custodita in un vano della bicicletta elettrica, è risalito sull’autobus e ha colpito il dipendente Amat, che nel tentativo di parare i colpi, ha riportato oltre a varie escoriazioni e traumi, la frattura di un dito. Ma non finisce qui, perché prima di fuggire, il giovane si è impossessato delle chiavi del mezzo pubblico.

A distanza di pochi minuti dall’allarme, le pattuglie di polizia hanno battuto palmo a palmo la zona e gli agenti del commissariato Oreto-Stazione hanno rintracciato l’aggressore, denunciandolo. Oggi scatta invece l’arresto: Monte dovrà rispondere dei reati di rapina, lesioni personali aggravate, minaccia e violenza a Incaricato di Pubblico Servizio, porto illegale di armi o oggetti atti ad offendere e interruzione di pubblico servizio.