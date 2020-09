SIRACUSA – L’auto su cui si trovavano è finita contro il guardrail e si è ribaltata. Per due ragazze è stata una notte di paura. Una tragedia sfiorata sull’autostrada Catania-Siracusa, poco prima dell’uscita sud in direzione di Siracusa. Le due giovani, L.A. di 18 anni, e A.V. di 23, sono state trasportate in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco. In base ad una prima ricostruzione, chi si trovava al volante ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail: un impatto violentissimo che ha provocato il ribaltamento dell’auto. Incorso le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica.