E’ morto il dirigente regionale Calogero Rizzuto. Direttore del museo regionale Paolo Orsi e del parco archeologico di Siracusa, Eloro e Tellaro, è stato alla guida di numerosi “gioielli” del patrimonio siciliano lavorando sempre con passione, professionalità e lungimiranza. Nel giugno 2019 era tornato a lavorare nella città aretusea, alla guida del Parco archeologico dopo un lungo periodo in cui aveva diretto la Sovrintendenza di Ragusa. Sessantacinque anni appena compiuti, lascia la moglie e i due figli e un vuoto incolmabile tra tutti i colleghi e gli amici del mondo dei Beni Culturali. Rizzuto era risultato positivo al Coronavirus nei giorni scorsi. Era ricoverato in terapia intensiva a Siracusa.

«Lo avevo conosciuto alcuni mesi fa – dice il presidente della Regione Nello Musumeci – apprezzandone, da subito, le sue qualità umane e professionali, per questo motivo lo avevo nominato per rilanciare l’area archeologica aretusea. Con la sua scomparsa, la Regione perde un dirigente serio e capace. Alla famiglia vanno le condoglianze del governo regionale».Cordoglio per la sua scomparsa è espresso dal gruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars che ne ricorda “i tanti anni di impegno e dedizione spesi in favore delle istituzioni culturali siciliane”. Anche la città di Siracusa piange Rizzuto: “La cultura siciliana e nazionale subiscono una gravissima perdita alla luce della personalità di Calogero, della sua grande professionalità e del suo tratto umano prezioso e raro”, dicono il sindaco Francesco Italia e l’assessore Fabio Granata.