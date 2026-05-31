Sviluppo urbano, in Cina un meeting con sindaci da 10 Paesi

HEFEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Sindaci e rappresentanti di città di tutto il mondo si sono riuniti questa settimana nella città orientale cinese di Huangshan per esplorare nuovi percorsi per la tutela del patrimonio e lo sviluppo urbano.

Il Dialogo mondiale dei sindaci 2026 a Huangshan, nella provincia dello Anhui, in corso dal 28 al 31 maggio, ha riunito sindaci e rappresentanti di 10 Paesi, tra cui Germania e Nepal. I partecipanti si stanno confrontando su temi come la tutela del patrimonio mondiale, la trasmissione culturale e lo sviluppo verde.

“Lavoriamo insieme per la conservazione dei nostri edifici e delle nostre città. E’ molto importante avere questa amicizia”, ha dichiarato Alexander Badrow, sindaco della città anseatica di Stralsund, che ha visitato la Cina più volte.

Badrow ha osservato che Huangshan ha ottenuto risultati notevoli nello sviluppo tecnologico, nel miglioramento delle condizioni di vita e nella tutela della cultura tradizionale, aggiungendo che le città possono valorizzare i propri punti di forza unici per avviare in futuro più scambi amichevoli a sostegno dello sviluppo urbano.

Huangshan deve la sua fama al Monte Huangshan, sito patrimonio mondiale dell’UNESCO rinomato per la sua bellezza. La città ospita anche molti edifici in stile Hui ben conservati, risalenti alle dinastie Ming (1368-1644) e Qing (1644-1911), caratterizzati da tegole nere e pareti bianche, con raffinate sculture in legno, pietra e mattoni. Questa settimana i partecipanti all’evento hanno visitato la montagna e questi edifici, e hanno inoltre conosciuto l’artigianato locale del patrimonio culturale immateriale, i progressi dell’industria automobilistica e i concetti di sviluppo verde.

Il sindaco di Huangshan He Yi ha dichiarato che l’incontro mira anche a costruire una piattaforma internazionale per un dialogo paritario e una collaborazione concreta, in cui i partecipanti possano proteggere insieme le memorie comuni e gli asset ecologici di tutta l’umanità e contribuire alla costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l’umanità.

“Vorremmo cogliere questo evento come un’opportunità per costruire un ponte di apprendimento reciproco e scambio, ed esplorare insieme nuovi percorsi per lo sviluppo resiliente dei siti del patrimonio”, ha dichiarato He.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).