Coronavirus, Miccichè:

PALERMO – “L’epidemia di Coronavirus avrà inevitabilmente un grande impatto sull’economia, per questo è obbligatorio intervenire immediatamente a sostegno di tutte le famiglie, dei lavoratori (autonomi e dipendenti) e delle imprese. E’ fin troppo evidente che oggi l’unica soluzione proponibile sia l’eliminazione totale di qualsiasi imposta: a fatturato zero devono corrispondere imposte zero”. Così il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè in un post su Facebook.