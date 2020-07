Il Covid-19 a Lampedusa

“Sulla notizia del contagio Covid 19 a Lampedusa volevo fare gli auguri di pronta guarigione alla sfortunata signora e nel ringraziare tutti Lampedusani che si stanno sottoponendo in maniera egregia alle restrizioni del governo a causa del Coronavirus, e le forze dell’ordine che le stanno facendo applicare”. Lo dichiara Rosario Costanza, segretario di Forza Italia a Lampedusa. “Volevo evidenziare – prosegue – che pur avendo applicato dette norme, è necessario che il sindaco controlli scrupolosamente i varchi di arrivo e giornalmente, con sevizi preposti le quarantene in atto. Inoltre l’amministrazione deve predisporre le misure per rifornire la popolazione dei presidi di protezione necessari per evitare nuovi contagi. Data l’emergenza, la situazione a Lampedusa non va valutata allo stesso modo degli altri territori. L’economia stagionale, la posizione geografica e la sospensione delle norme costituzionali in relazione alla continuità territoriale, all’assistenza sanitaria e al diritto allo studio, pongono questo territorio in un disagio superiore ad altri. Quindi questo va evidenziato e rappresentato in maniera chiara”.