Il virus e il sogno di Laura:

Laura ha diciannove anni. Quest’anno avrebbe dovuto raggiungere il suo sogno che al momento risulta sospeso. Ama danzare, Laura, ragazza palermitana. Tutto era pronto per un viaggio a Roma sotto la guida di una insegnante prestigiosa, dopo il diploma al liceo coreutico. Tutto è stato rimandato a data da destinarsi, per il Coronavirus che, in un modo o nell’altro, ha sconvolto le vite di tutti. “Soffro per i morti e per chi sta male – dice Laura che è una ragazza sensibile -. Le nostre esistenze sono state cambiate fino a un punto che non sappiamo. E’ terribile”. E che vuoi fare? “Vorrei scrivere una lettera per dare speranza a me e agli altri”.

E Laura ha scritto:

“Cara Danza, voglio parlarti da amica, da migliore amica, anzi ancora di più, da sorella. Siamo cresciute insieme, sempre accanto l’una con l’altra, ci sei sempre stata per me, quando tutto sembrava andare in frantumi tu eri lì a sostenermi e a sussurrarmi di non mollare mai perché un giorno tutti questi sacrifici sarebbero stati ripagati.

Ti ho sempre ascoltata e ora mi trovo qui a doverti ringraziare per tutto l’amore che hai avuto e che continui a provare per me! Quest’anno avevo iniziato un nuovo percorso con te, uno di quei percorsi che sognavo fin da piccola. Quando finalmente tutto cominciava a prendere ‘forma’, è stato lì che, dopo quattro mesi di studio intenso, tutto è andato in “frantumi”.. o quasi.

Stiamo passando un momento che rimarrà nella storia e che non dimenticheremo mai.. Nonostante ciò siamo sempre io e te mano nella mano ad allenarci a casa e a continuare il nostro sogno, per ora definito ‘sospeso’. I contatti con l’accademia rimangono per fortuna ed è per questo che dobbiamo ringraziare oggi i social che ci aiutano a sentirci e a sostenerci sempre, perché nonostante tutto siamo tutti lontani ma vicini. Prometto che torneremo a danzare meglio di prima e più di prima, che non ci faremo scappare più nulla. Questa situazione ci dice purtroppo che la vita può finire in un attimo. Ma ci ha insegnato anche qualcosa che non sempre teniamo a mente: la vita è meravigliosa”.