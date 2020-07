“Porto con me in ospedale

PALERMO- Francesco Polizzi è un medico del Pronto Soccorso del Policlinico. Il suo è un lavoro difficile e appassionante, quando lo si svolge con competenza e coscienza come fa lui, in tempi di pace. Ma adesso c’è pure la guerra. C’è il Coronavirus. Francesco è uno di quei camici bianchi che affrontano il male, in un reparto coordinato dal dottore Vittorio Giuliano, un’altra grande risorsa della nostra Sanità.

Il dottore Polizzi ha pubblicato la foto di un cuoricino di costruzioni sul suo profilo Facebook: “Anche stanotte sono qua per la Mia famiglia, i miei affetti e la cura dei pazienti … Mi tiene compagnia il cuore delle mie bambine che prima di scendere da casa mi hanno salutato consegnandomelo e dicendomi: ’Papà’ stai attento, tieni il nostro cuoricino che terrà lontano il Virus cattivo…’. E il mio cuore si infrange per la commozione… resta con me cuoricino … sul computer e dammi energia positiva. Passerà tutto! Ma vi prego rispettate le regole !!!!!!! Restate a casa per voi e per noi”.

Ed è un messaggio da tenere sempre presente. Ogni comportamento sbagliato può vanificare il lavoro del nostro meraviglioso personale sanitario. Restiamo a casa. E, per non dimenticarlo, scolpiamoci un ‘grazie’ sul cuore.