PALERMO – Al mantenimento dell’ordine pubblico provvede il presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l’impiego e l’utilizzazione, dal governo regionale. Il presidente della Regione può chiedere l’impiego delle forze armate dello Stato”. E’ quanto prevede l’art.31 della statuto speciale della Regione siciliana, a cui fa riferimento il governatore Nello Musumeci nel ddl per l’attuazione della norma approvato dalla giunta.

L’art.31 continua: “Tuttavia il governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del governo regionale congiuntamente al presidente dell’Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l’interesse generale dello Stato e la sua sicurezza”. Inoltre “il presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell’Isola dei funzionari di polizia. Il governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi”.

Spetta al Consiglio dei ministri l’eventuale ok allo schema di attuazione dell’art.31 che assegna al presidente della Regione il potere di avvalersi della polizia di Stato e dell’esercito. L’iter procedurale, a differenza di come si era appreso in un primo momento, è differente rispetto a quello di una ddl di rango costituzionale: sullo schema di attuazione dovrà esprimere un parere la commissione paritetica Stato-Regione, poi la decisione è di competenza del Cdm, quindi la firma finale del decreto dal parte del Capo dello Stato. Il governo Musumeci già in passato si è avvalso dello schema di attuazione di norme dello statuto in materia finanziaria poi approvate dal Cdm, iter che si completò nel giro di qualche mese.

