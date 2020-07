PALERMO – “Percorso per reparto Covid-19 non separato da quello per gli altri reparti, assenza di controlli sui visitatori, respiratori e dispositivi di protezione individuale insufficienti in caso di picco di contagi”.

Lo sostiene in un’interrogazione all’Ars la deputata del M5s Roberta Schillaci “sulla scorta – si legge nell’atto ispettivo – delle informazioni rese dal personale sanitario in forza presso la struttura e dei dati emersi dall’inchiesta condotta dal programma televisivo Report del 30 marzo scorso”.

“Da quanto ci è stato riferito da più persone che lavorano all’interno dell’ospedale – afferma Schillaci – ci risulta che la struttura ospiterebbe all’interno del medesimo padiglione sia il reparto per malati Covid-19, al primo e al terzo piano, che altre unità ospedaliere, segnatamente Medicina 1 e Medicina 2, ora al secondo piano e in attesa di trasferimento altrove, ma accessibili ai visitatori da una sola scala ed un unico ascensore in comune con i reparti Covid. Tutto ciò, tra l’altro, senza i dovuti controlli e vigilanza sui movimenti dei visitatori ai reparti di Medicina”.

“E’ ovvio – prosegue la deputata M5s – che questo non può garantire la sicurezza delle persone, che, in spregio alle ordinanze restrittive continuerebbero a far visita ai degenti di Medicina. Chiediamo l’inibizione all’accesso ai visitatori ai reparti di Medicina almeno fino al trasferimento, per non alimentare il rischio di possibili contagi”. (ANSA).