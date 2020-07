In Scozia

Tredici vittime in meno di una settimana: è un bilancio pesantissimo quello registrato in una casa di cura e di riposo scozzese nei giorni del coronavirus. Nella Burlington Care Home, a Glasgow, con novanta posti letto, negli ultimi giorni 13 degenti hanno perso la vita. Il sospetto è che la struttura si sia trasformata in un focolaio letale dell’epidemia.