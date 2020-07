Il discorso della regina

Un discorso forte, coraggioso, essenziale. Come è sempre accaduto nei momenti più difficili. “Vi parlo in un tempo che so essere di crescente difficoltà: un tempo di sconvolgimento nella vita del nostro Paese che ha portato dolore ad alcuni, problemi economici a molti ed enormi cambiamenti nella vita quotidiana di tutti noi”. Così la regina Elisabetta, quasi 94 anni, nel suo discorso televisivo straordinario alla nazione sull’emergenza coronavirus registrato nei giorni scorsi dal castello di Windsor.

“La Gran Bretagna e il mondo sapranno prevalere” sulla minaccia del coronavirus. “Prevarremo – ha concluso la regina – e la vittoria apparterrà a ciascuno di noi. Dobbiamo confortarci pensando, mentre abbiano ancora di che sopportare, che giorni migliori torneranno: che saremo di nuovo con i nostri amici, saremo di nuovo con le nostre famiglie e ci incontreremo ancora”.

Le condizioni del primo ministro

Ieri è stato ricoverato il primo ministro Boris Johnson, positivo al Coronavirus. Secondo le prime informazioni, il premier ha febbre e tosse.