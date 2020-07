PALERMO – “I colori della nostra Patria da oggi sono parte integrante della Sede direzionale della Sicily by Car, la prima azienda di autonoleggio a capitale interamente italiano che vanta il proprio headquarter a Palermo”. Lo si legge in una nota. “Non solo un simbolo, ma una vera e propria dichiarazione d’appartenenza e di orgogliosa identità nazionale, nell’iniziativa voluta da Tommaso Dragotto, fondatore e presidente della Compagnia che ha voluto così sottolineare il forte legame, la fierezza e la riconoscenza verso la sua Nazione ed i valori da essa rappresentati. Coraggio, lealtà, resilienza ben espressi anche nel logo stesso della Società che si identifica proprio nei colori della bandiera italiana – si legge ancora -. A sostegno degli ideali, che ben rappresentano da oltre 56 anni la Sicily by Car, vi è anche una colonna sonora, che accompagna i giochi d’acqua della bellissima fontana presente all’ingresso della Sede: l’aria ‘Nessun dorma’ tratta dalla Turandot di Giacomo Puccini che, seppur eterna per la sua bellezza e per il suo testo, oggi più che mai, diventa testimonianza e augurio nella eroica e tenace lotta al Coronavirus”.