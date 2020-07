PALERMO – Sono 2.001 i contagiati da coronavirus al momento in Sicilia, 34 in più rispetto alla giornata di ieri. Il dato è contenuto del bollettino diffuso dalla presidenza della Regione Siciliana. Dall’inizio dell’emergenza nell’Isola sono stati scoperti 2.364 casi, 62 più di ieri. I guariti salgono a 209, 22 in più rispetto a 24 ore fa. Il numero dei morti è di 154, sei in più rispetto a ieri. In calo il numero dei ricoverati: sono 620, dieci in meno di ieri, di cui 58 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 1.381 positivi. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 33.787: tra ieri e oggi ne sono stati effettuati 2.631. Questa la suddivisione degli attuali contagiati nelle nove province dell’Isola: Catania 567, Messina 354, Palermo 307, Enna 286, Agrigento 120, Caltanissetta 107, Trapani 105, Siracusa 100, Ragusa 55.