SIRACUSA – Sono risultati positivi al Covid-19, dieci anziani ospiti in una casa di riposo a Canicattini Bagni (Sr) e tre operatori. Lo rende noto il sindaco della cittadina, Marilena Miceli. “Quello che nessuno si augurava accadesse, dopo l’esito positivo al contagio Covid-19 di una anziana signora ospite in una casa di riposo della città, purtroppo, è accaduto – dice il sindaco -. L’esito dei tamponi eseguiti giovedì a tutti gli ospiti e al personale della struttura, così come avevo richiesto, ha fatto registrare positivi al contagio 10 anziani su 12 e 3 operatori su 15”.

Gli anziani, su disposizione dell’Asp, pur risultando asintomatici, sono stati trasferiti nel Covid Center di Noto per essere meglio monitorati, mentre gli operatori risultati positivi sono in isolamento nelle proprie abitazioni. La struttura, dove rimangono ospitati i due anziani negativi al tampone, è interamente sanificata. “Non possiamo più rischiare, esorto i cittadini a restare fermamente a casa”, afferma il sindaco. Il comune spiega che “a nulla sono bastate le iniziative preventive adottate da subito, con scrupolo e responsabilità dalla direzione della casa di risposo, sin dall’uscita dall’ospedale dell’anziana signora, con l’isolamento della stessa e la totale chiusura della struttura a visite esterne, a salvaguardia degli altri ospiti e del personale”. L’anziana si trova in gravi condizioni ricoverata nell’ospedale di Siracusa. Carabinieri e polizia municipale hanno isolato la struttura per evitare eventuali contatti da parte di parenti e conoscenti. Disposti, da parte della responsabile Covid dell’Asp, nuovi tamponi per i due anziani e gli operatori risultati negativi, mentre, ricostruita la catena dei contatti con i tre dipendenti risultati positivi, è stata attivata l’effettuazione dei tamponi anche per i loro familiari ed eventuali persone incontrate.