MONREALE (PALERMO) – Monreale si è svegliata in lacrime. La notizia del bimbo morto a soli 3 anni è arrivata in queste ore in ogni casa, scuotendo profondamente la cittadina normanna. Uno strazio a cui si aggiungono le parole del papà di Agostino, che stamattina ha pubblicato un post sui social per condividere il proprio dolore con chi non potrà nemmeno dare l’ultimo saluto al bambino, in seguito alle restrizioni legate al Covid-19.

“Mio piccolo angelo stanotte sei volato via, ci hai lasciato nel silenzio assordante. Sono sicuro che adesso starai tenendo la mano stretta stretta a mio padre e che anche da lassù sorriderai”. Parole alle quali in tanti rispondono, cercando di manifestare la propria vicinanza, almeno virtualmente. La tragedia si è verificata stanotte in una palazzina della centralissima via Dante, a pochi metri dal Duomo di Monreale.

In base a quanto i genitori del piccolo hanno raccontato ai carabinieri, il piccolo doveva essere a letto ma ha deciso di alzarsi e di mettersi a giocare mentre mamma e papà stavano guardando la tv. Sarebbe riuscito ad arrampicarsi sul tavolo ma sarebbe scivolato finendo su una mensola e rimanendo incastrato con il cordino della tenda. Il padre lo ha trovato svenuto per terra e ha chiamato il 118, ma non c’è stato nulla da fare.

Tragedia a Monreale, bimbo muore soffocato dal cordino di una tenda

Decine i messaggi per la famiglia, colpita da una tragedia che ha scosso l’intero paese: “Non ho parole da esprimere di fronte ad un dolore come il vostro – scrive Paola – vi abbraccio con tutto il mio affetto”. “Dio vi dia la forza per affrontare tutto questo”, aggiunge Giusi. E ancora: “Straziati dal dolore e dalla lontananza, non abbiamo parole per esprimere quello che proviamo. Ago è stato una luce folgorante nel nostro cammino. Siamo certi che ora vi guarda con il suo sorrisetto dal Cielo e vi proteggerà sempre. Vorremmo essere con voi”.

Il sindaco Alberto Arcidiacono, ha nel frattempo annunciato di voler proclamare il lutto cittadino: “Monreale ha perso un figlio. Non esistono parole per descrivere quanto accaduto, soltanto domande alle quali non è possibile restituire risposte. Un dolore incommensurabile avvertito da una comunità che saprà stringersi attorno alla famiglia”.