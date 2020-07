RAGUSA – Due nuovi positivi nel Ragusano. Uno ad Acate e uno a Vittoria (è una donna 83enne che vive in una residenza per anziani): ma è il risultato dell’alto numero di tamponi (410) processati negli ultimi giorni. Oggi invece è atteso l’esito dei tamponi sui 49 migranti che si trovano in quarantena nell’hot spot di Pozzallo, arrivati una decina di giorni fa da Lampedusa dopo che erano sbarcati nell’isola con un barchino di fortuna. Durante questo trasferimento un migrante 15enne egiziano risultò positivo e si trova in isolamento nell’hot spot di Pozzallo.

(ANSA).