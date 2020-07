PALERMO – Sono stati riconfermati alla guida della commissione Bilancio del comune di Palermo come presidente Barbara Evola (Sinistra comune) e come vice presidente Andrea Mineo (Forza Italia). Della commissione fanno parte anche i consiglieri Fabrizio Ferrandelli (+Europa-I Coraggiosi), Ugo Forello (Oso), Dario Chinnici (Italia Viva), Claudia Rini e Tony sala (Avanti insieme). “La conferma di Evola e Andrea Mineo – dice Sala – è un segnale di continuità dell’attività portata avanti in questi anni. Il comune si trova ad affrontare numerose sfide a partire dal prossimo bilancio, dalla situazione delle partecipate e dalla riscossione dei tributi locali che rischiano di avere ripercussioni negative sull’ente. Il voto di oggi è un buon viatico per un confronto costruttivo tra maggioranza e opposizione che persegua il bene della città”.

“E’ un momento difficile ed è necessario fare ricorso a tutte le risorse a disposizione per la città – dice Barbara Evola – La commissione Bilancio si occupa di atti di importanza strategica, in quanto legati alla gestione economica del Comune – spiega Barbara Evola, che è stata confermata presidente della prima commissione. A causa dell’ emergenza Coronavirus ci aspetta un lavoro più duro. Daremo il massimo sostegno all’Amministrazione affinché siano messi in campo interventi e servizi destinati alle fasce più deboli della popolazione”. “L’autonomia degli enti locali va salvaguardata e difesa – conclude Barbara Evola – crediamo che serva un’apertura di credito da parte del governo nazionale. Il governo centrale non trasformi la sospensione dei tributi locali in una mannaia per i Comuni”.