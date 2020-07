PALERMO – I carabinieri hanno arrestato dopo un inseguimento nelle strade di Bonagia a Palermo Salvatore Rizzuto di 45 anni per spaccio di droga. Nella busta della spesa in suo possesso, militari dell’Arma hanno trovato 400 grammi circa di marijuana in parte già diviso in dosi. Rizzuto è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida in videoconferenza.

