Era iniziato i primi di febbraio in ospedale, ma era stato poi interrotto per l'emergenza Covid 19

PALERMO – E’ ripartito online al dipartimento Materno infantile, del Policlinico di Palermo, diretto dal professore Giovanni Corsello, il corso di accompagnamento alla nascita intitolato a Franco Baudo, giunto alla 7/a edizione. “Il corso pre parto è uno strumento importantissimo per tutte le donne incinte – si legge in una nota – favorisce una buona esperienza di gravidanza, di parto e di puerperio, aiuta la coppia a essere più consapevole del percorso che ha intrapreso, avviando nel migliore dei modi un futuro legame genitori-figli”.

Il corso è consigliato soprattutto a chi affronta la prima gravidanza e rappresenta un vero e proprio momento di confronto per dare ampio spazio alle domande delle donne e all’interazione con le altre future mamme, con le ostetriche e gli specialisti (ginecologo, neonatologo e anestesista) che le seguiranno durante e dopo la gravidanza. Un gruppo di mamme desiderose di essere preparate ad uno dei momenti più importanti della loro vita, a inizio febbraio, aveva già iniziato il corso, interrotto a causa dell’emergenza Covid-19. “In questo particolare momento, i livelli di stress e ansia sono altissimi per tutti e ancor di più per chi deve affrontare una gravidanza – dice il professore Renato Venezia, direttore dell’unità operativa di ginecologia – Per rispondere alle richieste delle future mamme e non farle sentire sole, abbiamo attivato una piattaforma online per portare a termine il nostro percorso guidato a distanza e abbiamo riscosso un grandissimo consenso”.

“E’ stato commovente sentirsi così uniti seppur attraverso uno schermo – continua la neonatologa Cinzia Cajozzo, coordinatrice del corso – e così abbiamo deciso di estendere questa opportunità anche ad altre future mamme della nostra città per dissolvere dubbi, angosce e dare loro un po’ più di gioia e serenità”. Per informazioni telefono 0916552020.

